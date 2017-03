Jak z bajki... cudowne zdjęcia rosyjskiej fotografki

Margarita Kareva pochodzi z Ekaterinburga (Jekaterynburg). Z wykształcenia ekonomistka fotografuje zaledwie od sześciu lat, a pasja ta już stała się jej głównym źródłem utrzymania. Sesje zdjęciowe i warsztaty fotograficzne, które prowadzi odbywają się na całym świecie. "Większość z moich zdjęć to fotografie niekomercyjne, ponieważ bardzo ważne jest, aby robić przede wszystkim to, co się lubi" — mówi Margarita Kareva.

Drugą wielką miłością Rosjanki jest literatura, a w szczególności stare baśnie, które są wielką inspiracją w jej twórczości. Świat książkowych fantazji potrafi z wielkim talentem przenieść do prawdziwego życia za pomocą języka fotografii. Poza ludowymi legendami zakorzenionymi w rosyjskiej kulturze, Margarita przywołuje przed obiektyw takie postacie jak Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Mały Książę czy Cruelli de Mon.