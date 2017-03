Jaśniejąca blaskiem Amber Valletta na zdjęciach Stasa Komarovskiego

43-letnia modelka i aktorka Amber Valletta stanęła przed obiektywem Stasa Komarovskiego – efekt ich współpracy to kilka promiennych portretów. Stas Komarovski urodził się w Moskwie, jako dziewięciolatek przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Zakochał się w fotografii, przeglądając magazyny modowe mamy i czasopisma podróżnicze ojca. Karierę fotograficzną rozpoczął od stanowiska asystenta Stevena Meisela. Jego fotograficzny styl to ciekawa mieszanka rosyjskiego chłodu i amerykańskiego przepychu.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania portretu we wnętrzach przy świetle zastanym?