Jedno z najpiękniejszych zdjęć zimy wykonane w Rejkiawiku podczas największych opadów śniegu od 80 lat

Fotografa Gunnara Freyra o trzeciej w nocy obudził dźwięk łamiących się gałęzi – to konary pękały pod naporem śniegu. W Rejkiawiku w ciągu zaledwie kilku godzin spadło pół metra śniegu. Fotograf bez chwili wahania wstał, chwycił aparat i wyszedł na ulice miasta. Otaczający go krajobraz nie przypominał tego, co widział jeszcze kilka godzin wcześniej, gdy kładł się spać.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Największą trudność podczas wykonywania zdjęć sprawiała ochrona aparatu, który natychmiast po wyjęciu cały pokryty był śniegiem. Szkoda, że nie miałem obudowy do fotografii podwodnej – w tych warunkach sprawdziłaby się idealnie. Najbardziej zdumiewająca okazała się ilość światła. Śnieg działa jak największa na świcie blenda, warunki do fotografii nocnej były świetne" – mówi w rozmowie z BBC Gunnar Freyr.