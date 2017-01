Jestem malarzem, który wykorzystuje fotografie - bardzo kolorowe zdjęcia Ericka Madigana Hecka

Amerykański 30-latek Erick Madigan Heck w świecie mody został okrzyknięty jednym z najlepiej zapowiadających się fotografów młodego pokolenia. Matka malarka zaszczepiła w chłopcu miłość do sztuki, jako dziecko najbardziej lubił patrzeć jak mama maluje akwarele. Odkąd skończył cztery lata, co tydzień odwiedzał z rodziną muzea. Gdy jako nastolatek dostał swój pierwszy aparat fotograficzny, zakochał się w fotografii. "Choć moja twórczość zmienia się nieustannie, zawsze myślę o sobie jako o malarzu, który wykorzystuje fotografię" – mówi Erick Madigan Heck.

"Jestem bardzo silnie związany ze sztuką. To część nauki, podróży artysty - najpierw trzeba nauczyć się kopiować te obrazy, które nas zachwycają, aby następnie znaleźć swój własny niepowtarzalny styl" – dodaje fotograf.

