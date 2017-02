Jestem na stoku z Nikonem, czyli warsztaty fotografii dla narciarzy i nie tylko

Selfie na stoku pstryknięte smartfonem jest już passe! Tej zimy w fotografii liczy się jakość – wszystkim narciarzom udowodnią to w lutym eksperci Nikon, którzy zapraszają na fotograficzne warsztaty w najpopularniejszych miejscowościach narciarskich w Polsce. Kilkudziesięciominutowe kursy fotografii portretowej i sportowej pozwolą każdemu przywieźć do domu wyjątkowe wspomnienia z narciarskiej eskapady.

Spotkania odbędą się w Bukowinie Tatrzańskiej (10-12 lutego), Białce Tatrzańskiej (17-19 lutego) oraz Krynicy Zdroju (24-26 lutego). Uczestnicy poznają między innymi sekrety fotografii portretowej i na własne oczy zobaczą, dlaczego nie smartfon jest najlepszy do wykonania tego rodzaju zdjęcia. Wykorzystując szeroką gamę dostępnych obiektywów Nikkor, specjaliści Nikon zaprezentują wieloplanowość fotografii i zdradzą sposoby na zrobienie portretu charakterystycznego, ujęcia z małą głębią ostrości, czy udanego pochwycenia grupy osób.

