Jesteś zatrudniony jako fotograf? Sprawdź swoje koszty uzyskania przychodu

Twórcom, z tytułu dysponowania przez nich prawami do utworów wykonywanych w ramach stosunku pracy przysługują zryczałtowane, 50% koszty uzyskania przychodów – ustalane od kwot wynagrodzenia, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników. Istotnym jest to, że koszty te dotyczą wyłącznie wynagrodzenia związanego z tą częścią, która dotyczy przeniesienia praw. Co ważne - jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, domniemywa się, że pracownik-twórca przekazuje pracodawcy majątkowe prawa do utworu.

Stosowanie tej wiedzy pozwala w praktyce na zwiększenie płacy netto, bez zwiększania płacy brutto. W pewnych przypadkach spowoduje również zmniejszenie obciążenia kosztami składki na ubezpieczenie zdrowotne. Twórcy, którzy zatrudnieni są na etacie, powinni zachęcić pracodawców, którzy sami nie wyjdą z taką inicjatywą, do właściwego kształtowanie umów i prowadzenie ewidencji. Dlaczego to takie istotne? W sytuacji, w której np. twórca uzyska przychody z umowy o dzieło, w wyniku której nastąpi przekazanie praw, będzie mógł uznać, iż uzyskał przychód z praw majątkowych – i nawet w przypadku, w którym płatnik naliczy zaliczkę na podatek w zawyżonej wysokości, będzie mógł skorygować wysokość kosztów w zeznaniu rocznym i odzyskać nadpłacony podatek. W przypadku zatrudnienia na etacie taka operacja nie będzie raczej możliwa. Zastosowanie podwyższonych kosztów zależy tu bowiem nie tylko od występującej obiektywnie przesłanki, jaką jest przekazanie praw majątkowych (lub zadysponowanie tymi prawami), ale również od zachowania pracodawcy w momencie powstawania przychodu (właściwa umowa o pracę, prowadzenie odpowiedniej ewidencji). Jeżeli nie będzie ono prawidłowe, trudno będzie wyeliminować tego skutki w przyszłości. Warto pamiętać, że nie ma żadnego prawnego obowiązku, aby pracodawca tak konstruował umowy aby odpowiednio kwalifikować przychody pracowników – musi tu nastąpić porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie powinno być o to trudno – zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących kosztów uzyskania twórców jest bowiem korzystne dla obu stron. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sposobach zgodnego z prawem zmniejszania obciążeń twórców - zapraszamy na e-kurs: Podatki i składki twórców i artystów - optymalizacja obciążeń w 2017 roku. Zapisy na I edycję 2017 r. trwają do końca tygodnia. Zapraszamy!

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl