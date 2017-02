Jollylook – aparat zrobiony prawie całkowicie z tektury

Istnieje wiele ciekawych pomysłów na fotografię natychmiastową. Projekt ukraińskiego startupu o nazwie Jollylook zakładający wykorzystanie najprostszych możliwych materiałów konstrukcyjnych oraz wkładów Fujifilm Instax mini może być kolejnym, który podbije serca miłośników lomografii i ekotrendów. A już na pewno prezentuje się bardzo interesująco. Wszystko też wskazuje na to, że zostanie zrealizowany, a sam aparat będzie dostępny w sprzedaży, ponieważ cała niezbędna do jego sfinalizowania suma założona przez pomysłodawców została zebrana w ciągu 11 godzin.

Czym jest Jollylook i pod jakim względem odróżnia się od wielu innych - starych i nowych - aparatów natychmiastowych tak popularnych wśród miłośników stylu retro? Cóż, w chwili obecnej nie jest to przede wszystkim gotowy produkt, lecz projekt z działającym prototypem. Jollylook to aparat do zdjęć natychmiastowych wykonujący zdjęcia na popularnych wkładach Fujifilm Instax mini. Aparat nie ma żadnych elektronicznych części, a więc jest konstrukcją w całości mechaniczną. Ma specjalnie zaprojektowaną migawkę i pokrętło odpowiadające za rozpoczęcie procesu wywoływania i wysuwanie wykonanego zdjęcia z kasetki. A poza tym jest to bardzo stylowy aparat przywodzący na myśl stare konstrukcje mieszkowe i do tego wykonany jest w przeważającej części z kartonu!