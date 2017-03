Julia Banaś stanęła przed obiektywem Stefano Galuzzi

Dwudziestoletnia polska modelka - Julia Banaś, która ma już na koncie miejsce w prestiżowym rankingu models.com "Top Newcomers", oraz tytuł modelki roku przyznany przez polską edycje magazynu Elle, stanęła przed obiektywem Stefano Galuzzi. Efekty ich współpracy zostały opublikowane na łamach magazynu The Edit.



Stefano Galuzzi został fotografem przez przypadek. Pewnego dnia spotkał na ulicy kolegów z liceum, którzy prowadzili agencję teatralną. W trakcie zwykłej rozmowy pojawił się temat, że brakuje im kogoś do wykonania portretów młodych aktorów. Galuzzi zgłosił się na ochotnika i tak rozpoczęła się jego wielka miłość do fotografii portretowej. Teraz rozchwytywany przez najlepsze magazyny fotograf podróżuje pomiędzy Paryżem, Nowym Jorkiem, Los Angeles a swoim ulubionym rodzinnym Mediolanem.

