Julia Roberts - najpiękniejsza kobieta świata 2017 roku w obiektywie 14 fotografów

49-letnia Julia Roberts po raz piąty otrzymała tytuł Najpiękniejszej Kobiety Świata przyznawany przez magazyn "People", stając się rekordzistką w tym rankingu. Aktorka o niebanalnej urodzie i charakterystycznym uśmiechu od trzech dekad nie schodzi z ekranów kin. Nie dziwnego zatem, że stawała przed obiektywami najlepszych światowych portrecistów. Prezentujemy inspirującą galerię zdjęć.

Zestawienie razem tak różnych prac wykonanych na przestrzeni ostanich trzydziestu, które łączy osoba modelki, Julii Roberts – to zabieg niezwykle atrakcyjny dla widza. Łatwo w takiej sytuacji zobaczyć, zrozumieć, jak wiele środków wyrazu można użyć, by sportretować jedną osobę.

