Kalendarz Brodziak 2017 - niezwykłe fotografie inspirowane błędem drukarskim

Pierwszy autorski kalendarz Szymona Brodziaka na rok 2017 został wydany w limitowanym nakładzie 717 sztuk. W kalendarzu znajduje się 13 fotograficznych kolaży, inspirowanych błędem drukarskim. Podsumowuje on piętnastoletnią karierę fotografa. Każdy z egzemplarzy jest ręcznie numerowany przez autora. Za szatę graficzną niezwykłego projektu odpowiada Piotr Marzol z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

"Już dwa lata temu, podczas drukowania albumu Brodziak ONE, zafascynowałem się ideą błędu drukarskiego, który powstaje w wyniku przypadkowego nałożenia się kilku fotografii na jednym arkuszu. To, co może być uważane za błąd, ja postrzegam jako nową jakość, która pozwala odkryć nowe nieopowiedziane wcześniej historie" - wyjaśnia fotograf.