Kalendarz Pirelli 2017 na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny firma Pirelli przekazała jeden egzemplarz Kalendarza Pirelli na aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jedyna okazja, by jednocześnie stać się posiadaczem prestiżowego kalendarza i przekazać pieniądze na szczytny cel – ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Tradycją stało się, iż co roku międzynarodowy koncern oponiarski, firma Pirelli, przekazuje na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy najbardziej znany kalendarz na świecie – Kalendarz Pirelli. Nie można kupić go nigdzie i za żadne pieniądze. Produkt nie do zdobycia? Teraz każdy ma szansę. Wystarczy wziąć udział w licytacji Kalendarza Pirelli 2017 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.