Kamera Ricoh 360 stopni - w pełni sferyczny video streaming trwający nawet do 24 godzin

Ricoh stworzyło pierwszą na rynku kamerę 360˚ będącą w stanie zapewnić ciągły, w pełni sferyczny video streaming, trwający nawet do 24 godzin. Ricoh R Develompent Kit umożliwia wykonywanie streamingu 360° w rozdzielczości do 2K z prędkością 30 klatek na sekundę. Kamera została wyposażona w gniazdo USB i HDMI, a dzięki zasilaczowi sieciowemu urządzenie pozwala na przekazywanie obrazu sferycznego na żywo, nawet do 24 godzin. Aby utrzymać lekką i kompaktową budowę aparatu, producent wyposażył go w slot na kartę micro SD.

Szybka transmisja filmów sferycznych, tworzenie treści 360˚, ich dystrybucja, wyświetlanie i możliwe zastosowania to zagadnienia z którymi boryka się rynek, widząc wielki potencjał biznesowy dla tej wschodzącej technologii. Po serii testów przeprowadzonych na różnych grupach odbiorców – począwszy od tych wykonanych przez wiodące firmy rozrywkowe, kończąc na przedsiębiorstwach zajmujących się edukacją – Ricoh podjęło próbę stworzenia urządzenia pozwalającego na przekazywanie obrazu sferycznego w czasie rzeczywistym.