Kamera, robot, farba i woda - przepis na świetną reklamę bez cyfrowych efektów specjalnych

Niezwykła reklama została stworzona przez zespół ludzi z agencji McKinney i PSYOP. Naprawdę trudno uwierzyć, że powstała bez cyfrowych efektów specjalnych, a wykorzystana została jedynie woda, farba, robot i kamera. Na filmie zza kulis możemy zobaczyć proces produkcji.

Kamera Phantom wykonywała ujęcia w zwolnionym tempie, przymocowana na ramieniu robota o nazwie "Spike". Ruchy kamery w akwarium o pojemności 400 galonów (galon to ok. 3,78 litra) zostały zaplanowane za pomocą komputera, w trakcie których pomysłodawcy odpowiednio dozowali farbę do zbiornika.