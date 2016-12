Kamerar ZOOM - pierwsze adaptery dedykowane dla iPhone'a 7 Plus

Rozmaitych akcesoriów fotograficznych dla popularnych iPhone'ów jest dostępnych w sprzedaży prawdziwe zatrzęsienie. Nieco gorzej jest z najnowszą edycją tego telefonu, która w wersji Plus wyróżnia się zastosowaniem podwójnego modułu fotograficznego, co w przypadku tego urządzenia czyni wszelkie nakładki, obiektywy i konwertery bezużytecznymi. A jednak rynek nie znosi próżni, czego najlepszym dowodem jest najnowszy produkt amerykańskiej firmy Kamerar.

Kamerar ZOOM to pierwszy dostępny w sprzedaży zestaw konwerterów zaprojektowany specjalnie z myślą o iPhone 7 Plus i jego podwójnym aparacie cyfrowym. Rozbudowuje on możliwości urządzenia wyposażonego firmowo w szkła o ogniskowych 28 i 56 mm (ekw. małego obrazka) o wygodny w użyciu konwerter szerokokątny typu fish-eye dla optyki szerokokątnej i tele dla obiektywu standardowego, a także zestaw konwerterów makro dla obu modułów fotograficznych.