Karty Transcend microSD do materiałów 4K

Karty Transcend UHS-I U3M zostały oparte na pamięci MLC i są przystosowane do pracy w sytuacjach wymagających wysokich transferów, np. w kamerach rejestrujących obraz 4K. Spełniają wymogi zarówno standardu UHS Video Speed Class 30 (V30), jak i UHS Speed Class 3 (U3). Ich maksymalna prędkość zapisu wynosi 60 MB/s, a odczytu – 95 MB/s.

Karty Transcend UHS-I U3M cechują się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Są przystosowane do pracy w temperaturach od -25 do 85 stopni Celsjusza, wytrzymują 10 000 włożeń/wyjęć do/z urządzenia, 30-minutowe zanurzenie w wodzie (norma IPX7), promienie X (ISO7816-1) oraz ładunki elektrostatyczne (EMC IEC61000-4-2).

