Kate Moss o duecie fotografów Mert i Marcus

Brytyjska supermodelka Kate Moss w ekskluzywnym wywiadzie telewizyjnym dla „CNN Style” opowiedziała o swojej przyjaźni i współpracy z osławionym duetem fotografów mody Mertem i Marcusem. W najnowszym odcinku programu znalazła się też rozmowa z samymi fotografami, którzy wyjaśnili prowadzącemu program, Derekowi Blasbergowi, na czym polega ich styl i jak ich fotografie przechodzą ze stron kolorowych magazynów do galerii sztuki.



"Ufam im. Nigdy nie powiedziałabym im, że nie chcę czegoś zrobić. Wiele osób ma własne wyobrażenie o tym, kim jest kobieta, którą chcą sfotografować, a z nimi to raczej rodzaj zabawy. Spróbujemy z peruką albo czymś innym - aż do momentu, w którym powstanie konkretna postać… Gdy proszą, byś zdjął z siebie ubranie i dał się związać liną, musisz zaufać im, że będziesz wyglądać dobrze!".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem