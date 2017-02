Kendall Jenner po drugiej stronie obiektywu

Modelka Kendall Jenner, będąc u szczytu swojej kariery, po tysiącach godzin spędzonych przed obiektywem aparatu, przechodzi na drugą stronę, tak jak jej koleżanki po fachu, choćby znakomita Ellen von Unwerth czy Helena Christensen. Zdjęcia jej autorstwa po raz drugi zagościły w brytyjskim magazynie Love.



Fotografie wykonane przez Kendall Jenner zostały opublikowane w 72 stronicowym wydaniu magazynu Love oraz na jego okładkach. Wydanie to zostało poświęcone "nowemu pokoleniu ikon". Na zdjęciach pojawiła się aktorka Sienna Miller, która o pracy modelki w roli fotografki powiedziała: "Byłam pod wielkim wrażeniem, z pewnością ma wielki talent i zmysł estetyczny. Była naprawdę profesjonalna, traktowała sesję bardzo poważnie i była ogromnie zaangażowana".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem