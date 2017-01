Kiedy przestałem używać Photoshopa odnalazłem piękno fotografii koncepcyjnej

Słowacki fotograf Michal Zahornacky zdjęcia zaczął robić 6 lat temu, wszystkiego nauczył się sam. Jego największą pasją jest tworzenie fotografii koncepcyjnych, szukanie sposobów na obrazowanie myśli, uczuć, nierealnych zjawisk. Za największe osiągnięcie uważa swoje ostatnie projekty, w których zrezygnował z cyfrowej manipulacji.

"Odnalazłem ogromną radość z przygotowań planów zdjęciowych w czasie rzeczywistym. Przyznaję, że było to wielkie wyzwanie, aby móc pokazać i wyrazić moje pomysły bez pomocy Photoshopa. Gdy samodzielnie, fizycznie tworzysz sceny, wartość fotografii jest znacznie wyższa - przynajmniej ja tak uważam" - mówi Michal Zahornacky.

