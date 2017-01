Klauny z najgorszych koszmarów na rewelacyjnych zdjęciach

Seria fotografii nosząca tytuł "Clownville", autorstwa Eolo Perfido, to groteskowe portrety przerażających klaunów, wywołujące koszmary senne. Inspiracją dla fotografa było nieme kino, którego gwiazdy filmowe takie jak Buster Keaton i Charlie Chaplin były zmuszane do wyolbrzymiania swoich emocji, nadużywania języka ciała, nie mogąc komunikować się werbalnie z publicznością.

Grać klauna na scenie w XVI wieku oznaczało zachowywać się niewłaściwie, a samo słowo "clown" prawdopodobnie wywodzi się od islandzkiego słowa "klunni" i szwedzkiego "kluns" - miało oznaczać osobę niezdarną. Znaczenie słowa "clown" jako głupca, błazna pojawiło się na początku XVII wieku. Istnieje również termin koulrofobia, oznaczający lęk przed klaunami. Za źródło koulrofobii uznawany jest przede wszystkim wygląd klauna. Nienaturalnie duże stopy, twarz zakryta makijażem rodzi się niepokój, spowodowany brakiem możliwości rozpoznania, kto kryje się za przebraniem. Również wyolbrzymiane emocje i zachowania klauna budzą lęk. Zatem osobom cierpiącym na to schorzenie radzimy nie zaglądać do prezentowanej niżej galerii zdjęć.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem