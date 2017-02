Kodak chce wrócić do gry – oferuje tablet dla fotografów

Firma Kodak, legenda przemysłu fotograficznego, nie ustaje w wysiłkach mających na celu odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Po zaprezentowanym w październiku ubiegłego roku "fotograficznym smartfonie" najnowszym pomysłem jest tablet opracowany z myślą o fotografach. W tym celu Kodak nawiązał współpracę ze znanym producentem sprzętu mobilnego, francuską firmą Archos, w celu produkcji i dystrybucji sprzętu w Europie.

O firmie Kodak słyszymy dość regularnie już od kilku lat – choć ciągle są to raczej informacje z kategorii pobożnych życzeń i planów niż doniesienia o konkretnych sukcesach. Ostatnią tego typu nowinką była premiera "fotograficznego smartfonu" Kodak Ektra oraz zmiana logo na kojarzące się ze złotym okresem lat siedemdziesiątych. Teraz zaś w branży technologicznej pojawiło się doniesienie o podpisaniu z francuską firmą Archos umowy na opracowanie i produkcję tabletu multimedialnego. O tym, jaki to będzie dokładnie tablet, nie wiadomo, ale spekuluje się, że będzie to produkt opracowany specjalnie dla fotografów.