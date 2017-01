Konkurs dla dokumentalistów ze specjalną nagrodą: nową kamerą Sony FS7 II

Firma Sony zaprasza twórców filmów dokumentalnych do rywalizacji o nową, niezwykłą kamerę PXW-FS7M2K. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie i przesłanie jednominutowego dokumentu, w którym wykażą się oni umiejętnością opowiadania historii. Ocenie będą podlegały techniki używane w przekazie tej opowieści.

Wszystkie prace muszą być opublikowane w serwisie YouTube i zgłoszone do 12 marca za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego Sony. Dziesięć filmów, które w okresie od 1 do 12 marca zdobędą najwięcej polubień w serwisie YouTube, zostanie zakwalifikowanych do finału, a wyboru dwóch laureatów dokona ceniony filmowiec Philip Bloom. Ogłoszenie zwycięzcy i zdobywcy drugiego miejsca nastąpi 22 marca podczas transmitowanego na żywo seminarium internetowego. Nagrodą za drugie miejsce będzie aparat Sony α7S II.