Konkurs fotograficzny "Jajko" - to już szósta edycja konkursu

Rozpoczęła się szósta edycja konkursu fotograficznego "Jajko". Od czasów starożytnych jajko stanowi symbol odrodzenia, nowego życia, płodności, zdrowia, młodości i powodzenia. A wykonywanie zdjęć jajka to często pierwsze ćwiczenie dla uczestników kursów fotografii lub studentów szkół fotograficznych. Sposób podejścia do tematu konkursu jest dowolny – świąteczne, wiosenne nastroje z pewnością podsuną wiele pomysłów.

Konkurs fotograficzny o tak wąskiej tematyce stanowi pewnego rodzaju wyzwanie – trudno na niego zgłosić zdjęcia wykonane jesienią, trudno też znaleźć odpowiedni kadr wśród biblioteki fotografii z wakacji. Dlatego też w redakcji jest jednym z ulubionych. Z ogromną przyjemnością przyglądamy się każdego roku galerii zgłoszonych zdjęć, która przywraca nam wiarę w nieograniczoną wyobraźnię ludzką. W czasach, w których wydaje się, że trudno już o oryginalne ujęcie, gdy przytłacza nas ilość pięknych fotografii - to jest najlepszy moment, aby wziąć aparat i postawić przed nim jajko.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika.

Konkurs trwa do 7 maja 2017 roku

Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i z niecierpliwością oczekujemy na fotografie!

Nagroda dla I miejsca

Album stylowy - 16x23,5 cm, okładka z płótna, 12 stron. Projekt przesłany przez program dostępny na stronie: www.greenflyalbums.pl . Albumy tworzone są z kartonu typu passe-partout. Każde zdjęcie wywoływane w tradycyjnej formie odbitki otoczone jest przestrzenną ramką. Grube strony ze sztywnego kartonu i wpuszczone zdjęcia otoczone cienką ramką przykują uwagę każdego obserwatora. Solidne wykonanie i mocna oprawa gwarantują trwałość każdej ze stron mimo intensywnego użytkowania albumu. Wielokrotne przewracanie kart nie doprowadza do nadszarpnięć i uszkodzeń.

Nagroda dla II miejsca

Album tradycyjny 24x30 cm, okładka z płótna, grawer, 12 stron czarnych. Album Tradycyjny to album do samodzielnego wklejania odbitek. To nasz autorski pomysł udoskonalenia typowego albumu z czarnymi kartami, na które przykleja się zdjęcia. Każda strona jest bardzo sztywna, wykonana z grubego czarnego kartonu z białym przekrojem o grubości około 1,8mm co wyróżnia ten album od tradycyjnych dostępnych na rynku albumów do przyklejania zdjęć. Dodatkowym atutem tego modelu w odróżnieniu od powszechnie znanych albumów jest brak pergaminów oddzielających strony. Kalki, cienkie materiały czy wiotkie papiery często ulegały zniszczeniu i utrudniały przeglądanie stron, dlatego zostały w tym albumie wyeliminowane.

Nagroda dla III miejsca

Książka " Almanach fotografii. Wydanie X " została wydana pod patronatem SwiatObrazu.pl.

Laureaci I edycji konkursu "Jajko"





Rebirth, Fot. cinnamon



Kruchość, Fot. Jacol261





Syzyfowa udręka..., Fot. Bulwa Zagłady



Jajko, Fot. Qtk



Laureaci II edycji konkursu "Jajko"

Fot. marjed8153

Fot. byzantos

Fot. amaranth

Laureaci III edycji konkursu "Jajko"

Fot. Zielony

Fot. lucylor

Fot. magda_zielinska

Fot. mini21

Laureaci IV edycji konkursu "Jajko"

Fot. czapelx

Fot. makmk

Fot. venge

Laureaci V edycji konkursu "Jajko"

Fot. Iwuszka