Konkurs fotograficzny Kliszożercy

"Kliszożercy" to Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczna, XI już, edycja skierowana jest do studentów z całej Polski oraz wykładowców uczelni wyższych. SwiatObrazu.pl objął konkurs patronatem medialnym.

W zimowej edycji "Kliszożerców" będzie można zawalczyć w jednej z dwóch kategorii. Pierwsza to fotografia cyfrowa z podziałem na studentów i wykładowców i tematami: "W krzywym zwierciadle" oraz "Kiedy gasną światła". W drugiej kategorii, Instagram, tematami są: "Winter is coming" i "W betonowej dżungli". Zdjęcia można zgłaszać do 12 lutego 2017 roku.