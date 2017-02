Konkurs Young Creatives Integrated

Young Creatives Integrated to konkurs organizowany przez Klub Twórców Reklamy. Skierowany jest do młodych osób specjalizujących się w marketingu, komunikacji oraz do studentów. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najzdolniejszych, najlepiej rokujących młodych twórców.

Konkursy Young Creatives dają możliwość zmierzenia się z wyjątkowymi briefami oraz weryfikacją przez utytułowanych ekspertów z branży. Prace są oceniane przez dyrektorów kreatywnych, strategów, reżyserów, designerów, fotografików. Kolejne edycje Young Creatives są okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią, w której swoje umiejętności prezentują najbardziej utalentowani młodzi ludzie. Co roku we wszystkich wydarzeniach Young Creatives bierze udział ponad 1000 osób z Polski.