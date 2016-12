Konost FF - nowe szczegóły

Na początku ubiegłego roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o projekcie zupełnie nowego cyfrowego aparatu dalmierzowego Konost FF. Zapowiadany wówczas na przełom 2015 i 2016 roku aparat prezentował się bardzo zachęcająco. I choć ostatecznie z zapowiadanego pierwotnie terminu nie wyszło zbyt wiele, to teraz wreszcie możemy napisać o nim coś więcej. A także – co chyba najważniejsze – podać przewidywaną datę wprowadzenia aparatu do sprzedaży.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Ciekawy film promocyjny i kilka grafik przypominających rendery koncepcyjne – to wszystko, czym dysponowaliśmy prawie 2 lata temu, gdy świat po raz pierwszy usłyszał o projekcie Konost FF. Jak to często bywa w przypadku takich ambitnych niezależnych projektów, terminy uległy poważnemu przesunięciu, na szczęście jednak sam projekt nie został zarzucony. Obecnie, jak informuje producent, prace nad aparatem są już bardzo zaawansowane i dotyczą szczegółów technicznych: kalibracją przetwornika obrazu, współpracą dalmierza i wizjera, dopracowaniem funkcjonalności i ergonomii. Wiadomo też (wreszcie!) coś więcej na temat samego aparatu.