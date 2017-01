Kontroluj przepalenia fotografując śnieg

w fotografii przedstawiającej miejsca pokryte śniegiem przepalenia obrazu często są nie do uniknięcia. Ważne jest, aby obejmowały one tylko to, co musi być prześwietlone, a więc tarczę słońca, odbłyski na bardzo jasnym śniegu i w elementach szklanych, bliki na wodzie itd.

Pomoże nam w tym obecna w wielu aparatach fotograficznych funkcja podglądu obszarów prześwietlonych, dzięki której miejsca takie będą oznaczone poprzez barwę lub migotanie. Jeżeli nasz aparat nie ma takiej funkcji, to równie dobrze sprawdzi się w tym wypadku histogram, choć rozpoznanie na nim dokładnego położenia i rozmiarów prześwietleń może być utrudnione.