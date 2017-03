Korekta ekspozycji, bracketing oraz funkcja AE Lock - ważne narzędzia wspomagające ustawienie ekspozycji

Oprócz podstawowych mechanizmów kontroli ekspozycji, prawie każdy aparat fotograficzny dysponuje licznymi funkcjami dodatkowymi, bardzo przydatnymi w codziennej praktyce. Ponieważ ich dokładna liczba oraz możliwości mogą się różnić w zależności od modelu aparatu skupimy się na trzech najpopularniejszych, występujących w największej liczbie urządzeń. Będą to: korekta ekspozycji, bracketing ekspozycji oraz funkcja jej blokady, czyli AE Lock.

Korekta ekspozycji jest naszym zdaniem najważniejszą z całej wymienionej trójki i najbardziej przydatną funkcją związaną z ekspozycją, dostępną w aparatach cyfrowych. Występuje w prawie wszystkich modelach cyfrówek, łącznie z najprostszymi, natomiast w aparatach bardziej zaawansowanych działa we wszystkich kreatywnych trybach ekspozycji, za wyjątkiem manualnego. Służy ona do celowego prześwietlania lub niedoświetlania zdjęcia w stosunku do tego, co proponuje nam światłomierz aparatu. Przydaje się to w sytuacji, gdy ocena jasności sceny przez układ pomiarowy aparatu okazuje się być nieprawidłowa lub gdy podejrzewamy, że taka będzie. Jeżeli więc np. zdjęcia wykonywane przez aparat okazują się być w danym momencie zbyt jasne, to wprowadzenie ujemnej korekty ekspozycji pozwala zapewnić im odpowiednie naświetlenie. Układ korekty ekspozycji najczęściej wyskalowany jest w stopniach EV, dzięki czemu dokładnie wiemy, o ile skorygowana zostanie jasność zdjęcia, gdy np. zaprogramujemy korektę rozjaśniającą na poziomie +1 1/3 EV. Przewidywanie efektów takiego działanie wymaga oczywiście pewnego treningu, jest jednak dość proste.

Aby zdjęcie krajobrazu nie okazało się zbyt jasne (co skończyć mogłoby się wystąpieniem przepaleń w najjaśniejszych jego partiach), konieczne okazało się wprowadzenie korekty ekspozycji wynoszącej -1 EV. Mechanizm matrycowego trybu pomiaru światła w tym przypadku zgubiło dążenie do wyrównywania ekspozycji i balansowania pomiędzy liczbą prześwietlonych i niedoświetlonych elementów obrazu. Doświadczony fotograf wie jednak, że w scenie o tego typu oświetleniu, pozostające w cieniu pnie drzew nie mogą być zbyt wyraźne. (fot. MorgueFile)

1/250 s, f/8, 400 ISO