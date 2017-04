Krąg życia na zdjęciach Chrisa Schmida

Fotograf natury, Chris Schmid utrwalił afrykańską przyrodę na wspaniałych zdjęciach, ukazując trudne warunki przetrwania w środowisku naturalnym. Fascynująca ekspedycja fotograficzna Chrisa Schmida prowadziła przez suche panwie solne w Namibii. Zdjęcia wchodzą w skład przygotowywanego przez Chrisa dokumentu „The African Survivors” (Przeżyć w Afryce), ukazującego na filmach i fotografiach zagrożone gatunki afrykańskich zwierząt i ich różne zachowania w różnych środowiskach.

Szwajcarski fotograf Chris Schmid wykonał je w grudniu, a więc w okresie zmiennej pogody. Patrząc na efekty widzimy, że kaprysy aury to nie tylko utrudnienie, ale też możliwość stworzenia ciekawych zdjęć.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem