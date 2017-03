Krajobraz nie lubi zbytnich ingerencji - dołącz do dyskusji

"Zdecydowałem zarejestrować się na forach fotograficznych w celu ułatwienia komunikacji z innymi pasjonatami fotografii, którzy doradzą mi co zmienić i na co zwracać uwagę aby moje zdjęcia były coraz lepsze. Próbowałem swoich sił w kilku kategoriach fotografii między innymi portrety, architektura, motoryzacja czy fotografia produktowa, jednak żadna z nich nie sprawia mi tyle radości co krajobrazy i zdjęcia natury" - czytamy w jednym z postów zamieszczonych na forum serwisu SwiatObrazu.pl.

"Kacper piękne zdjęcia, jedno jest niesamowite, piękne światło. Chciałbym znaleźć jakieś minusy ale nie widzę. Sceneria mi się podoba, bo sam często robię zdjęcia w górach, tylko z wykorzystaniem drona" - pisze Well Drone. A wwwlo dodaje: Krajobraz nie lubi zbytnich ingerencji. To musisz zrobić tak aby patrzący "myślał" że tak właśnie było i ma być. Łamanie prawdy w widoku jest trudne. Zbyt artystyczne przeróbki na ogół psują efekt wizualny. Dla mnie wyjątkiem były by eksperymenty w zdrajcach dwubarwnych - cz-b, sepie, inne tym podobne. Ale próbuj może coś nowego odkryjesz.