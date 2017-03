Krawędzie kadru podczas komponowania zdjęcia

Niezwykle ważnym elementem kompozycji każdego zdjęcia jest jego wykończenie – to, jak prezentują się krawędzie kadru nie sprawi wprawdzie, że zdjęcie zachwyci wszystkich oglądających, lecz złe domknięcie kadru może zepsuć nawet najbardziej obiecującą kompozycję. Zajęcie się kwestią krawędzi obrazu jest więc pewnego rodzaju ostatecznym szlifem, którego nie powinno się zaniedbywać, jeżeli zależy nam na w pełni udanej kompozycji.





Tzw. domknięcie kadru to jeden z najważniejszych etapów komponowania kadru. Odpowiednio przeprowadzony może zwielokrotnić siłę wyrazu zdjęcia i uczynić je znacznie bardziej "eleganckim" i dopracowanym. Fot. Ansel Adams

Planując kompozycję zdjęcia należy – oprócz sprawdzenia wszystkich elementów położonych wewnątrz kadru – upewnić się, co znajduje się na samych jego skrajach. Zza krawędzi kadru nie powinny wystawać przypadkowe elementy, unikajmy również w tym obszarze zbytnio zróżnicowanego pod względem kolorystycznym tła. O idealnej sytuacji możemy mówić wówczas, gdy całe domknięcie kadru ma charakter jednorodny lub znajduje się w obszarze nieostrości. W zupełności wystarczy jednak, gdy widać, że ten obszar zdjęcia jest harmonijny i stanowi zamkniętą całość.

