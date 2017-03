Kwiaty i kawa - martwa natura nie musi być nudna

Japońska artystka Sawa jak wielu z nas rozpoczyna swój dzień od dobrej filiżanki kawy. Ale dla niej to nie tylko potrzeba przyjęcia porannej dawki kofeiny - każda z filiżanek kawy dla Sawy stanowi okazję do stworzenia pięknej kompozycji, którą następnie fotografuje. Nieustająco powstają nowe kadry serii zatytułowanej „La Fee De Fleur”, której towarzyszą pozytywne podpisy.

Kwiaty to bardzo wdzięczny temat zdjęć – nie tylko z uwagi na swoje piękno, ale też przypisywaną im symbolikę. Dla początkujących fotografów kwiaty są atrakcyjne z uwagi na swoją (pozorną niestety) prostotę, natomiast ci bardziej doświadczeni cenią sobie wyzwania wiążące się z tworzeniem kwiatowych kompozycji, uzyskaniem odpowiedniego oświetlenia wszystkich partii roślin oraz doceniają fakt, że temat ten doskonale nadaje się zarówno do przedstawienia w formie tradycyjnej, jak i np. w fotografii makro.

