Łamanie reguł kompozycji w fotografii w praktyce. Odc. 2

Świadome łamanie reguł kompozycji jest znacznie trudniejsze, aniżeli ich przestrzeganie. Nie tylko z powodów opisanych powyżej, ale też dlatego, że najpierw trzeba dobrze poznać i opanować te reguły. To natomiast, jak się okazuje, nie dla wszystkich jest takie oczywiste.Jak już napisałem we wstępie do tego artykułu, świadome łamanie reguł kompozycji jest znacznie trudniejsze, aniżeli ich przestrzeganie. Nie tylko z powodów opisanych powyżej, ale też dlatego, że najpierw trzeba dobrze poznać i opanować te reguły. To natomiast, jak się okazuje, nie dla wszystkich jest takie oczywiste.

Portret: przestrzeń życiowa, czyli dwukrotnie więcej miejsca przed modelem, niż za nim Inna zasada, obowiązująca w fotografii portretowej głosi, iż o ile tylko fotografowana osoba nie patrzy bezpośrednio w stronę fotografa, to powinna dysponować w kadrze tzw. przestrzenią życiową. Pod tym terminem rozumiana jest przestrzeń w kadrze zarówno przed, jak i za modelem, przy czym przestrzeni po stronie, w którą dana osoba patrzy, powinno być dwukrotnie więcej. Zdjęcie wyglądające niczym kadr rodem z filmu Alfreda Hitchcocka można uzyskać m.in. poprzez "zabranie" modelowi ze zdjęcia przynależnej mu przestrzeni życiowej. For Cindy Sherman. Łamanie tej zasady jest dosyć częste w filmach, gdzie wykorzystane bywa do budowania napięcia – gdy aktor mający twarz przy samej krawędzi kadru spogląda poza tę właśnie krawędź, widz instynktownie oczekuje czegoś, co znajduje się za nią. Nic więc dziwnego, że właśnie taki zabieg wykorzystała Cindy Sherman w swojej serii zdjęć ustylizowanych na kadry z nieistniejących filmów. W połączeniu z ukazaniem modelki w żabiej perspektywie z drapaczami chmur w tle, udało jej się uzyskać obraz o niepokojącym lub wręcz groźnym nastroju. Zabieg likwidacji przestrzeni życiowej fotografowanej osoby burzy harmonię oraz spokój zdjęcia portretowego i – jak każdy tego typu środek wyrazu – powinien być stosowany bardzo ostrożnie. Jednak umiejętnie użyty może posłużyć różnym celom. Nie tylko bowiem nadaje się on do wprowadzenia w kadr iście "filmowego" suspensu, ale też np. do zaakcentowania roli tła w fotografii (poprzez osłabienie roli modela) lub podkreślenie elementu interakcji fotografowanej osoby z otoczeniem. Reklama

