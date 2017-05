Łamanie reguł kompozycji w fotografii w praktyce. Odc. 3

Wielokrotnie można się spotkać z opiniami, że "nie potrafię stosować reguł, ale dobrze mi idzie fotografowanie w oparciu o instynkt", albo też (o zgrozo!), że "odrzucam reguły, ponieważ jestem artystą". Nic z tego! Zasady kompozycji nie wzięły się znikąd. Stanowią wprawdzie uproszczenie pewnych zjawisk i są rodzajem wytycznych dla fotografa, niemniej jednak powstały w oparciu o uniwersalne zjawiska dotyczące ludzkiej percepcji. Ignorowanie ich jest równie lekkomyślne, co ignorowanie wpływu na nasze życie prawa grawitacji – prędzej czy później można spaść i bardzo boleśnie się potłuc.



Dlatego też, choć bardzo zachęcam do łamania reguł kompozycji w celach twórczych, to jeszcze raz zaznaczam: efekty tego muszą być postrzegane jako świadome, celowe działanie, nie zaś przejaw ignorancji. Dopiero wówczas można mówić o udanej fotografii innej niż wszystkie.

Pion w pionie, poziom w poziomie

Wielu fotografom, nie tylko początkującym, ale i takim z wieloletnim stażem sporo trudności sprawia uzyskanie zdjęć prostych, nie przekrzywionych w żadną ze stron. Wystarczy jedynie lekko przechylić się do przodu, do tyłu lub na boki, aby fotografowane budynki zaczęły się niepokojąco chwiać, lampy zwisać pod dziwnym kątem, a drzewa rosnąć na ukos. W końcu jednak każdemu z nas udaje się uzyskać upragniony pion i poziom, a wówczas widzimy, że zdjęcia nie wyglądają aż tak dobrze, jak tego oczekiwaliśmy. Pojawiają się wówczas niekiedy refleksje "a co by było, gdyby zrobić to krzywo?".

Choć zdjęcie to zostało wykonane pod kątem, który niejednego "uporządkowanego" fotografa przyprawiłby o ból zębów, to kompozycji obrazu trudno jest cokolwiek zarzucić. Sam przechył nadał zaś fotografii dodatkowej dynamiki. Fot. Henri Cartier-Bresson

Choć w twórczości legendarnego fotografa uwieczniającego "życie ulicy", jakim niewątpliwie był Henri Cartier-Bresson, dominują uporządkowane "proste" kadry, to jednak nie brakuje wśród jego zdjęć i takich, które wykonane zostały pod kątem do pionu innym niż dziewięćdziesiąt stopni. Jednym z takich zdjęć jest zaprezentowana powyżej fotografia przedstawiająca mknącego uliczką rowerzystę. Dzięki takiemu zabiegowi obraz staje się dodatkowo interesujący – między innymi za sprawą faktu, że główny temat zdjęcia wraz z fragmentem krawężnika i poręczą schodów tworzą klasyczną kompozycję opartą na linii spiralnej. Z kolei modyfikacja perspektywy związana z przechyleniem aparatu sprawiła, że znajdujące się w narożnikach kadru ściany wydają się rozchylać na zewnątrz, domykając tym samym kompozycję.

Fotografowanie aparatem ułożonym w odchyleniu od tradycyjnej orientacji typu pion-poziom to zatem jeszcze jeden doskonały sposób na podniesienie dynamiki wykonywanych fotografii. Podobnie jednak, jak w innych przypadkach łamania reguł kompozycyjnych w celach twórczych, również i tutaj widz oglądający fotografię, pozbawiony jest wątpliwości co do tego, czy zastosowany przez nas zabieg był celowy, czy też okazał się być tylko naszym błędem i skutkiem braku uwagi. Jeśli chodzi o fotografię przekrzywioną, to cel ten dość łatwo można osiągnąć, stosując zdecydowane odchylenia od tradycyjnej, wypoziomowanej pozycji aparatu. Przechylając cyfrówkę w bok pod kątem trzydziestu, czterdziestu pięciu lub sześćdziesięciu stopni, czy opuszczając obiektyw zdecydowanie w dół, nie pozostawia się widzowi wątpliwości, że zrobiliśmy to celowo.