Lampy studyjne Quadralite Pulse Pro X

Quadralite Pulse Pro X to lampy studyjne charakteryzujące się wysoką wydajnością, szybkością ładowania, krótkimi czasami błysku czy też możliwością synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS). Dzięki obecności zintegrowanego odbiornika bezprzewodowego systemu wyzwalania błysku Navigator X seria Pulse Pro X może być bez przeszkód stosowana jednocześnie z lampami Quadralite Atlas 600, Reporter 360 TTL czy też Stroboss 60.

Lampy Quadralite Pulse Pro X o mocy 400 i 600 Ws charakteryzuje się szerokim zakresem regulacji energii błysku zawierającym się w przedziale 7 stopni przysłony (1/1 – 1/128), którą można nastawiać z dokładnością do 0.1 EV. Dzięki nowoczesnej konstrukcji lampa osiąga ekstremalnie krótki czas trwania błysku wynoszący nawet 1/35086s (t0.1 przy minimalnej mocy – Pulse Pro X 400) w trybie High-Speed Flash. Po wyzwoleniu błysku z pełną mocą czas ładowania wynosi jedynie 0.7 s (Pulse Pro X 400), co powoduje, że jest to jedna z najwydajniejszych lamp w swojej klasie dostępnych na rynku. Pulse Pro X oferuje tryb stroboskopowy (Multi), w którym możliwe jest wyzwolenie nawet do 30 błysków na sekundę, co zapewnia ogromny potencjał w zakresie rejestracji dynamicznych scen w studiu.

Lampa standardowo pracuje w trybie Stable Color, który zapewnia dużą powtarzalność i stabilność błysku, co docenią osoby zajmujące się fotografią reklamową i szeroko rozumianą fotografią portretową. Lampa ta świetnie sprawdzi się także poza studiem fotograficznym i pozwoli swobodnie fotografować nawet w mocno oświetlonych światłem zastanym miejscach. Jest to możliwe ponieważ Pulse Pro X jest lampą posiadającą tryb synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS) i pozwala na synchronizację błysku nawet do 1/8000 s*).