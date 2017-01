Laserowy projektor Sony 4K HDR 2500 lumenów do wyświetlania z odległości 15 cm

Model Sony VPL-VZ1000ES zaprojektowano specjalnie z myślą o harmonii z wystrojem domów i mieszkań. Jest on wyposażony w laserowe źródło światła i zgodny z technologią HDR (High Dynamic Range — duży zakres dynamiki). Wyświetla obraz o natywnej rozdzielczości 4K. Urządzenie może pracować w odległości zaledwie 15 centymetrów od ściany, zapewniając obraz 16:9 o przekątnej 254 cm (100 cali).

"Do tej pory pasjonaci kina domowego, którzy chcieli oglądać obraz z projektora, musieli wygospodarować na ten cel oddzielne pomieszczenie. Dodatkowe miejsce na duży ekran to jednak luksus i dlatego takie rozwiązanie nie zawsze było ideałem. Nowy projektor VPL-VZ1000ES diametralnie zmienia sytuację: pozwala uzyskać urzekające wrażenia i obraz o przekątnej do 120" (305 cm) bez reorganizacji przestrzeni mieszkalnej. Nowa generacja naszych rewolucyjnych modeli do projekcji z bardzo małej odległości wyświetla niesamowity obraz 4K HDR z odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od ściany, a po wyłączeniu wtapia się w otoczenie" - mówi Thomas Issa, menedżer produktu w Sony Professional Solutions Europe.