Lecące smakołyki i gejzer psich emocji na kapitalnych zdjęciach Christiana Vielera

Radość, koncentracja, ekscytacja, panika - to tylko niektóre z emocji na psich pyskach, które zamroził Christian Vieler w chwili nadlatującego w stronę czworonoga smakołyku. "Za każdym razem kiedy robię zdjęcia, czekam na ten szczególny moment, kiedy pies wygląda tak bardzo uroczo, albo tak bardzo zabawnie, jak to tylko możliwe" – mówi fotograf.

Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Christian kupił wtedy pierwszy aparat i zaczął sprawdzać, co może z nim zrobić. Z zawodu jest dziennikarzem, ale nie chciał męczyć znajomych brakiem odpowiednich umiejętności, toteż zaczął od robienia zdjęć swojemu psu - Lottcie. Zresztą sam twierdzi, że to właśnie z jej powodu zaczął się interesować fotografią. Po Lottcie przyszła kolej na następne zwierzaki i tak już zostało do tej pory.