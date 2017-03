Lekcja pozowania: Jessica Alba w obiektywie Adama Franzino

Adam Franzino, fotograf i filmowiec z Nowego Jorku, jest autorem sesji zdjęciowej dla najnowszego wydania meksykańskiej edycji magazynu Harper’s Bazaar. Powstała seria inspirujących portretów, które mogą stanowić punkt wyjścia do własnych poszukiwań ciekawych pomysłów na ujęcia modelki.

"Nietrudno sobie wyobrazić, że dobrze upozowane i zrobione zdjęcie nie jest dziełem przypadku. Nie zdarza się, by fotograf ot, tak sobie, napotkał doskonałą modelkę w wymarzonej pozie i tak fenomenalnie oświetloną, że wystarczy sięgnąć po aparat i nacisnąć spust migawki. Tworzenie doskonałych, zwracających uwagę zdjęć wymaga cierpliwości, umiejętności, wiedzy i zaangażowania.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem