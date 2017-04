Lekcja selfie od szympansów

Szympans z ośrodka Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary w Kenii ukradł fotografowi z New York Times kamerę 360 stopni wraz ze statywem GorillaPod. Szympansy w trakcie wykonywania kolejnych ujęć próbowały różnych konfiguracji ze statywem i bez. Cała zabawa trwała 25 minut, po których w ramach handlu wymiennego sprzęt wrócił do właściciela.

Co ciekawe, na końcu nagrania opublikowanego przez New York Times widzimy napisy końcowe - nazwiska producenta, montażysty itd. To budzi pewne kontrowersję i tylko czekać, jak organizacja PETA zawalczy o prawa autorskie dla szympansów. To ta organizacja, która złożyła pozew w sądzie federalnym w San Francisco w imieniu sześcioletniej małpy o imieniu Naruto - przeciwko fotografowi Davidowi Slaterowi, wnosząc o przyznanie jej praw do zdjęcia, które wykonała aparatem pozwanego. Tę sprawę jednak przegrała, o czym pisaliśmy tutaj.