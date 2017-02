Lessing przedstawia Lessinga - intymne spojrzenie córki na dorobek ojca

Erich Lessing urodzony w 1923 roku w rodzinie żydowskiej przeżył Holocaust dzięki emigracji do Palestyny. Pracował tam w kibucu, a później dołączył do armii brytyjskiej, w której był lotnikiem i fotografem. Po powrocie do Austrii w 1945 roku zaczął pracować jako fotoreporter dla Associated Press, został też członkiem prestiżowej agencji fotograficznej Magnum Photos. Jego zdjęcia publikowały najważniejsze gazety świata, ale też wystawiane były w galeriach i muzeach. Obecnie mieszka i wciąż pracuje w Wiedniu.

W latach powojennych Erich Lessing dokumentował ważne wydarzenia polityczne i społeczne, również w krajach Europy Wschodniej. W 1956 roku wykonał słynną serię zdjęć podczas rewolucji węgierskiej. Jego legendarna fotografia, zrobiona w dniu podpisania Austriackiego Traktatu Pokojowego (15 maja 1955), stała się wizualnym symbolem nowej, współczesnej Austrii, odbudowującej swoją demokratyczną państwowość, w co Lessing osobiście się angażował.