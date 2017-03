Lexar JumpDrive C20 - ciekawy pendrive

Lexar JumpDrive C20 to pendrive w formie krótkiego przewodu, który po jednej stronie ma standardowe złącze USB 3.1 do komunikacji z komputerem, drugi koniec zaś wyposażony jest w złącze do komunikacji z naszym urządzeniem mobilnym. Do wyboru mamy 3 wersje, dzięki czemu każde w zasadzie współczesne urządzenie mobilne (ważne, aby posiadało funkcję USB OTG) będziemy mogli do pendrive’a podłączyć: do wyboru są złącza microUSB (C20m), microUSB-C (C20c) oraz złącze Lightning (C20i).

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Standardowe wykorzystanie pendrive’a Lexar JumpDrive C20 przy pomocy złącza USB nikogo nie zadziwi – podłączamy pendrive do komputera i już możemy przenosić swoje dane. Wart podkreślenie jest tu fakt, że wykorzystane złącze to USB 3.1, które umożliwia 4-krotne przyspieszenie zgrywania danych względem innych pendrive’ów pracujących w standardzie 2.0. Druga funkcjonalność C20 to archiwizacja danych bezpośrednio z urządzenia mobilnego – wystarczy podłączyć pendrive do naszego telefonu bądź tabletu i już możemy zgrywać swoje dane, gdy zabraknie nam miejsca w pamięci wewnętrznej bądź na karcie microSD. Proces ten można przeprowadzić ręcznie lub skorzystać z aplikacji oferujących automatyczną synchronizację danych.