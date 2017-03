Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 - bardzo odporny pendrive

Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 oferuje wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne. Specjalnie zaprojektowana obudowa chroni Twoje dane przed czynnikami zewnętrznymi, oferując ochronę przed zgnieceniem i uderzeniami (do 750 PSI / 51 ATM), temperaturą (-25°C do 150°C) oraz wodą (do 30m).

Poza ochroną mechaniczną, Lexar JumpDrive Tough USB 3.1 gwarantuje także zabezpieczenie danych przed kradzieżą bądź przypadkowych usunięciem, dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu EncryptStick Lite z 256-bitowym szyfrowaniem AES.