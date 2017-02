Łężczok w obiektywie Sebastiana Krupy

"Łężczok" to największy rezerwat Województwa Śląskiego. Przez przyrodników jest często zwany „perłą śląskiej przyrody” lub też „śląskim Serengeti”. Jest rezerwatem leśno-stawowym, obejmującym kompleks ośmiu stawów, las grądowy, łąki, starorzecza i długi fragment rzeczki Łęgoń. Pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, ale też i naukowym jest wyjątkowym miejscem, nie tylko w skali województwa.

"W rezerwacie stwierdzono obecność około 200 gatunków ptaków, z czego 118 zakładało tu gniazda. Do niedawna rezerwat był wymieniany nawet w brytyjskich wydawnictwach, jako ważna ostoja ptaków w Polsce (Important Birds Areas in Europe – pod numerem IBAE Poland 058). Warto również wiedzieć, iż przyroda tego miejsca nie jest do końca poznana. W rezerwacie wciąż odbywają się różne badania i obserwacje. W czasie gdy będzie można oglądać tę wystawę, będą trwały badania populacji owadów zamieszkujących lasy rezerwatu. Dzięki temu zwiększy się nasza wiedza o gatunkach w nim zamieszkujących, może nawet doczekamy się jakiegoś spektakularnego odkrycia jakiejś rzadkości.