Linia ognia w obiektywie dwóch dokumentalistów

Wystawa "Linia ognia" to historia opowiedziana przez dwóch fotografów – dokumentalistów – Mariusza Foreckiego i Jakuba Ochnio. Obaj odwiedzili naszych wschodnich sąsiadów (Ukrainę i Rosję), zastali jednak zgoła odmienną rzeczywistość.

Człowiek w ciemnych okularach to opowieść Mariusza Foreckiego o rosyjskim społeczeństwie, które władza stara się zjednoczyć wokół pamięci o II Wojnie Światowej (Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej), zwycięstwie nad Napoleonem w 1812 roku czy wypędzeniu Polaków z Kremla w 1612 roku. Cały system znaków, odniesień do historii, wokół których buduje się jedność Rosjan, jest firmowany twarzą urzędującego prezydenta. W sklepach można znaleźć niewyobrażalną liczbę pocztówek, magnesów na lodówkę, plastikowych okładek do dokumentów, kieliszków do wódki, czy etui do iPhonów z jego podobizną. Są też sklepy, a nawet samoobsługowe automaty z koszulkami (zwane futbolkami), których projekty tworzą znani rosyjscy artyści. Znajdziemy wśród nich futbolki z podobizną prezydenta na niedźwiedziu, z karabinem w ręce, w mundurze wojskowym, na drzewie, na rowerze, jako superman, hokeista, sportowiec, instruktor judo, Dziadek Mróz. Fotografie są fragmentem większego projektu, który został zamknięty w 2016 roku książką.