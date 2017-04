Lustrzanka Nikon D7500 - taka sama jakość zdjęć jak Nikon D500

Firma Nikon prezentuje lustrzankę D7500, która oferuje taką samą jakość zdjęć jak D500 — flagowa lustrzanka cyfrowa formatu DX firmy Nikon. Podobnie jak w modelu Nikon D500 matryca CMOS formatu DX o rozdzielczości 20,9 mln pikseli w modelu Nikon D7500 oferuje zakres czułości ISO, który można rozszerzyć do wartości odpowiadającej ISO 1 640 000. Aparat jest wyposażony w procesor EXPEED 5 firmy Nikon, który oferuje szybsze przetwarzanie obrazu.

Znaczne zwiększenie liczby pikseli czujnika RGB do 180 tys. wpłynęło na większą dokładność pomiaru w modelu Nikon D7500. Filmowcy mogą rejestrować materiał wideo w rozdzielczości 4K/UHD. Wbudowana w aparat elektroniczna redukcja drgań firmy Nikon, działająca przy nagrywaniu filmów Full HD/HD, przeciwdziała niepożądanym ruchom aparatu. Ulepszenia w zakresie ergonomii obejmują odchylany monitor z obsługą dotykową oraz głęboko wyprofilowany uchwyt umożliwiający stabilne i wyjątkowo wygodne trzymanie aparatu. Ten model to także pierwsza lustrzanka cyfrowa firmy Nikon z wbudowaną lampą błyskową, która obsługuje sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem