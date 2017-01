Madonna nie przestaje prowokować - najnowsze zdjęcia duetu Luigi i Iango

Luigi Murenu i Iango Henzi nie mają wykształcenia fotograficznego; Murenu był fryzjerem stylistą, a Henzi – profesjonalnym tancerzem. Fotograficzny duet tworzą zaledwie od 2013 roku, tymczasem ich zdjęcia zdążyły już ukazać się na okładkach magazynów "Vogue", "Lui", "iD", "Vanity Fair" czy "W" oraz reklamować produkty światowych marek, takich jak Tom Ford, Cartier, Versace, Kérastase czy Vivara. W swojej najnowszej sesji zrealizowanej dla magazynu Harper’s Bazaar

fotografowali Madonnę.

Iango Henzi urodził się w Günsberg w Szwajcarii w 1979 roku. Tam rozpoczął karierę jako tancerz. Po kontuzji był zmuszony pożegnać się z tańcem. Przeniósł się do studia fotograficznego, gdzie mógł nadal wyrażać swoje artystyczne ekspresje.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem