Magazyn Brides radzi fotografom ślubnym, jakiego sprzętu powinni używać?

Ludzie poszukujące rad na dowolny temat zawsze i bez problemu je znajdą. Nie zawsze jednak te rady są sensowne, czego dowodem jest najnowszy artykuł opublikowany na stronie internetowej renomowanego magazynu Brides kierowanego do kobiet planujących swój ślub lub po prostu interesujących się tą tematyką. Wiele z porad zawartych w tekście pt. Ważne pytania, jakie powinnaś zadać twojemu fotografowi ślubnemu jest bowiem mocno kontrowersyjnych – z pytaniem o używany sprzęt na czele.

Sprawy prawdopodobnie by nie było, gdyby chodziło o jakiś niewielki serwis internetowy czy gazetę plotkarską, ale amerykański Brides to magazyn z tradycją sięgającą 1934 roku i pozostający pod skrzydłami jednego wydawcy (Condé Nast) od ponad pół wieku. Jak na hermetyczną tematykę i panujący obecnie światowy kryzys prasy drukowanej może też poszczycić się świetną sprzedawalnością: w 2013 roku wyniosła ona nieco ponad 330 tys. egzemplarzy. I co taki renomowany magazyn może radzić świeżo upieczonym pannom młodym i ich własnym matkom zajętych przygotowaniami do najważniejszego dnia życia?