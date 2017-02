Magazyn Playboy wraca do nagich zdjęć

W październiku 2015 roku dyrektor magazynu Playboy podjął decyzję o rezygnacji z publikowania zdjęć nagich modelek. Redakcja magazynu "Playboy" uznała, że obecnie, kiedy praktycznie każdy ma telefon z dostępem do Internetu, oferującym także strony z pornografią i nagością, publikowanie zdjęć roznegliżowanych kobiet staje się bezcelowe. "Decyzja o całkowitym zrezygnowaniu z nagości była błędem" – ogłosił syn Hugh Hefnera.

"Będę pierwszym, który przyzna, że sposób w jaki magazyn przedstawiał nagość był nie na czasie, ale rezygnowanie z niej w pełni było błędem. Nagość nigdy nie była problemem, ponieważ nagość jako taka nie jest problemem. Dziś wracamy do naszej tożsamości i tego kim jesteśmy" - stwierdził Cooper Hefner.

