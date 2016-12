Magiczna Moskwa – baśniowe zimowe ujęcia rosyjskiej fotografki

Nie ma chyba wątpliwości, że stolica Rosji to jedno z najpiękniejszych miast świata, a rosyjska zima nie ma sobie równych pod wieloma względami. Pochodząca z Moskwy fotograf Kristina Makieewa udowadnia obie te tezy hipnotyzującą serią zdjęć. Warto zobaczyć, choćby po to, aby już teraz poczuć prawdziwą magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zobaczcie zresztą sami.

Niektóre ze zdjęć wchodzących w skład cyklu nie wyglądają jak fotografie rzeczywistych miejsc, ale jak bajkowe malowidła – być może ilustracje jakiegoś nowego wydania Baśni Andersena – ale to tylko złudzenie. Wszystkie one powstały we współczesnej Moskwie, a ich autorka jest utalentowaną fotografką, odnoszącą sukcesy na polu internetowych społeczności zrzeszających fotografów, takich jak Instagram (ponad 3750 wpisów, 179 tys. obserwujących), czy 500px.com.