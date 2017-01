Martin Parr uhonorowany za wybitny wkład w fotografię

World Photography Organisation ogłosiło nazwisko fotografa uhonorowanego wyróżnieniem za wybitny wkład w fotografię. Otrzymał je brytyjski fotograf-dokumentalista Martin Parr. W swojej ponad 40-letniej karierze Martin Parr często podejmuje tematykę wolnego czasu, konsumpcji i komunikacji. Jego niepowtarzalna i wieloznaczna wizja świata pozwala ludziom ze wszystkich kontynentów odkrywać dramaty codzienności. Utrwalając w najdrobniejszych detalach świat widziany z własnej perspektywy, Parr otwarcie ukazywał cechy narodowe i zjawiska międzynarodowe, czym zapoczątkował nowy rys w fotografii dokumentalnej.

I właśnie przywiązanie do tego środka przekazu oraz ciągłe przekraczanie granic sprawiły, że przedstawiciele World Photography Organisation z łatwością podjęli decyzję o przyznaniu nagrody Parrowi — mimo jego niedawnego stwierdzenia, że "gdybym wiedział, jak zrobić świetne zdjęcie, powstrzymałbym się od tego".

