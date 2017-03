Masz minutę? To wystarczy, aby nauczyć się nowych technik w Photoshopie

W otaczającej nas rzeczywistości najważniejsze jest, by jak najefektywniej wykorzystać czas - czas to przecież pieniądz, czas to odpoczynek, czas to pasja. Zwiększa się presja na efekt, wszystko dzieje się z coraz większą szybkością - od technologii po przemiany kulturowe. Nasze życie pędzi, z czego doskonale zdaje sobie sprawę firma Adobe otwierając kanał w serwisie YouTube, gdzie zamieszczane są jednominutowe instrukcje wideo, pozwalające nauczyć się uzyskiwania nowych efektów w programie Photoshop CS.

Masz wolną minutę? Wybierz jeden z tych filmów i naucz się nowej techniki Photoshop. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z programem Photoshop możesz nieco zwolnić… i odtworzyć film w zwolnionym tempie.